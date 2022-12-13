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На месте пожара в Москве была угроза взрыва

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Полыхал утеплитель в одном из строящихся зданий.

У ЖК "Новое Очаково" в Москве сегодня, 7 мая, произошел масштабный пожар. По данным телеканала "360", на месте ЧП была угроза взрыва. 

Над горящим домом поднялся столб густого черного дыма, который был виден во всех районах столицы. Пламя распространилось по площади 500 "квадратов".

Выяснилось, что полыхал утеплитель в одном из строящихся зданий. На крыше новостройки собрались рабочие. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Взрыва удалось избежать. В 17:17 пожар полностью потушили.

Ранее на Piter.tv: в Курганской области горят 20 домов и школа.

Фото: Телеграм / 112

Теги: москва, новое очаково, угроза взрыва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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