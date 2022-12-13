В Курганской области горят 20 домов и школа

До деревни Юлдус дошли природные пожары.

Жителей нескольких населенных пунктов Курганской области эвакуируют из-за природных пожаров и серьезного задымления. В деревне Юлдус горят 20 домов и школа. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Пострадавших в результате пожара в деревне нет. Работы по ликвидации горения продолжаются. Сейчас проводится эвакуация жителей деревни Юлдус и деревни Кодское.

По данным пресс-службы МЧС области, огонь тушат 700 спасателей и почти 200 единиц техники. Тушение осложняется из-за сильного ветра. Порывы достигают 20 м/с. Кроме того, в Курганской области аномально жаркая погода, воздух прогрелся до 28 градусов.

Ранее на Piter.tv: в Москве площадь пожара на улице Наташи Ковшовой достигла 500 "квадратов".

Видео: Телеграм / Shot