В Тюменской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

Предварительно установлено, что виновником ДТП стал 84-летний водитель джипа.

В Заводоуковске Тюменской области на дороге в лобовом ДТП сошлись микроавтобус с пассажирами и джип Toyota Land Cruiser, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером во вторник. В аварии пострадал 84-летний водитель джипа и 9 пассажиров маршрутки. 58-летняя пассажирка с многочисленными переломами была госпитализирована в больницу.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель - пенсионер "Тойоты". Он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршруткой.

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