  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Тюменской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек
Сегодня, 9:35
171
MShaffter

В Тюменской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

0 0

Предварительно установлено, что виновником ДТП стал 84-летний водитель джипа.

В Заводоуковске Тюменской области на дороге в лобовом ДТП сошлись микроавтобус с пассажирами и джип Toyota Land Cruiser, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером во вторник. В аварии пострадал 84-летний водитель джипа и 9 пассажиров маршрутки. 58-летняя пассажирка с многочисленными переломами была госпитализирована в больницу.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель - пенсионер "Тойоты". Он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршруткой.

Ранее:В Красноярском крае микроавтобус с пассажирами улетел в кювет

Фото:Piter.TV

Теги: дтп с маршруткой, новости тюмени, старик за рулем, тюменские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии