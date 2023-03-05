В Парголово маршрутка задела пешехода боковым зеркалом

Врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и ушиб тканей головы.

В Парголово маршрутка задела зеркалом молодого человека, переходившего пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Об этом 27 июня пишет "Фонтанка".

Вечером 26 июня 18-летний пешеход переходил проезжую часть между Апраксинской улицей и Приозерским шоссе. Маршрутка не остановилась и задела его голову боковым зеркалом заднего вида.

По словам молодого человека, его перевезли из травмпункта в одну из городских больниц. Пострадавшего "отправили на компьютерную томографию головы", после чего в течение 5 часов он ждал нейрохирурга. Ушел из медицинского учреждения утром 27 июня, так и не дождавшись результатов исследования.

Известно, что врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и ушиб тканей головы. Состояние потерпевшего оценивается как удовлетворительное.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)