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В Парголово маршрутка задела пешехода боковым зеркалом
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В Парголово маршрутка задела пешехода боковым зеркалом

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Врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и ушиб тканей головы.

В Парголово маршрутка задела зеркалом молодого человека, переходившего пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Об этом 27 июня пишет "Фонтанка".

Вечером 26 июня 18-летний пешеход переходил проезжую часть между Апраксинской улицей и Приозерским шоссе. Маршрутка не остановилась и задела его голову боковым зеркалом заднего вида.

По словам молодого человека, его перевезли из травмпункта в одну из городских больниц. Пострадавшего "отправили на компьютерную томографию головы", после чего в течение 5 часов он ждал нейрохирурга. Ушел из медицинского учреждения утром 27 июня, так и не дождавшись результатов исследования. 

Известно, что врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и ушиб тканей головы. Состояние потерпевшего оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Руставели в ДТП пострадал байкер-подросток.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: дтп в парголово, дтп с маршруткой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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