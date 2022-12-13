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В Шушарах маршрутка влетела в ограждение
Сегодня, 16:59
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В Шушарах маршрутка влетела в ограждение

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По словам очевидцев, в ДТП пострадали люди.

В Пушкинском районе произошла серьезная авария, в которой пострадали люди. Маршрутка влетела в отбойник во время сильного снегопада в Шушарах. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Транспортное средство перекрыло дорогу легковушке и грузовику. Причина случившегося устанавливается. По словам свидетелей инцидента, дорога была плохо убрана от снега. 

Сотрудники ДПС прибыли на место ДТП. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье парк санатория "Сестрорецкий курорт" оцепили.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: влетел в отбойник, дтп с маршруткой, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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