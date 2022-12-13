В воскресенье парк санатория "Сестрорецкий курорт" оцепили

Парк санаторий "Сестрорецкий курорт" сегодня, 5 марта, оцепили. Посетителей на прогулку в зону отдыха не пускали. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
На территории пространства проходили "антитеррористические учения", рассказали очевидцы. Горожане переживают, что их обманули. Многие жители предположили, что парк оцепили сотрудники компании ЛСР.
Активисты бьют тревогу из-за закрытия санатория "Сестрорецкий курорт". Они отметили, что здесь планируют возвести новые жилые дома бизнес-класса. В конце февраля строители начали сносить третий корпус санатория.
В январе глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о застройке территории санатория "Сестрорецкий курорт". Застройщик заверил, что работы ведутся в согласии со всеми полученными документами.
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