Жители переживают, что власти Северной столицы потратят средства из городского бюджета на устранение "солевого безобразия".

Петербуржцы пожаловались на изуродованную реагентами городскую инфраструктуру. В группе "Центральный район за комфортную среду обитания" пользователи опубликовали фотографии, на которых видны грязные объекты. Жители переживают, что власти Северной столицы потратят средства из городского бюджета на устранение "солевого безобразия".

После зимы с адской россыпью реагентов и не менее дикой механической уборкой вся городская инфраструктура представляет собой жалкое зрелище. Основания фонарей, остановки, опоры знаков и цоколи домов… Все загажено, замызгано, заржавело и заскорузло! Активист, "Центральный район за комфортную среду обитания"

Горожане попросили сотрудников комитета по благоустройству подумать об альтернативных вариантах противоскользящих материалов.

Некоторые верят, что природа сможет сама очистить город от реагентов. Теперь жители Центрального района ждут обильные осадки.

Природа сама борется с этим безумием. Снегопадами. Пытаясь очистить город от разведенного комитетом по благоустройству срача. Ярослав Костров, активист

Есть жители, которые предлагают выйти на городской субботник, чтобы вместе привести инфраструктуру в порядок, отмыть объекты от соли.

Во все времена после зимы приводили город в порядок. Устраивали субботники и все дружно наводили порядок у себя во дворах, парках и т. д. Да и в квартирах всегда весной намывали окна. Люда Евдокимова, жительница района

Ранее на Piter.tv: домашнюю библиотеку в доме Мельцера на Васильевском острове закроют из-за жалобы горожанина.

Фото: Вконтакте / Центральный район за комфортную среду обитания