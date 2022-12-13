Домашнюю библиотеку в доме Мельцера на Васильевском острове закроют из-за жалобы горожанина

Жильцы огорчились из-за случившегося. Они просят оставить шкафы с книгами.

В Доме Мельцера на 6-й линии Васильевского острова, 37, закроют домашнюю библиотеку в парадной. Полки демонтируют по требованию горожанина, который регулярно оставляет жалобы на портале "Наш Санкт-Петербург". Об этом сообщили в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Некий Виктор Е., который регулярно оставляет жалобы на портале "Наш Санкт-Петербург", добрался и до книжных полок. Формально – это не декор, а нарушение закона. Санкт-Петербург online | Saintpgo

Напомним, что библиотека работала по следующему принципу: почитал – верни, можешь – принеси свою, поделись с другими.

Книжные полки в парадной дома Мельцера скоро демонтируют. Жильцы дома очень огорчены.

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Фото: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo