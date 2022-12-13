В Курортном районе начали сносить третий корпус санатория "Сестрорецкий курорт"

Неделей ранее активисты отправили заявку на включение здания в список объектов культурного наследия.

Во вторник, 28 февраля, в Курортном районе Петербурга начали сносить третий корпус санатория "Сестрорецкий курорт". Об этом сообщили петербургские градозащитники.

Неделей ранее активисты отправили заявку на включение здания в список объектов культурного наследия. КГИОП не дал ответ, значит, сносить здание нельзя. При этом застройщик приступил к демонтажу. Градозащитники вызвали полицию и позвонили в Следственный комитет.

Застройщик заверил, что работы ведутся в согласии со всеми полученными документами, пишет "Деловой Петербург". Имеется разрешение на строительство, а проект реконструкции одобрили КГИОП и КГА. Никаких предписаний компания не получала.

Ранее снос дома Басевича разрешили в Петербурге. Куйбышевский районный суд отказал в иске градозащитников.

Фото: Piter.tv

