Власти Петербурга обвинил крупного застройщика в недобросовестности

Глава комитета Игорь Креславский отметил, что (план составлен) со всеми, кроме одной компании — Seven Suns. По ней дополнительно прорабатывают решения.

В Смольном порекомендовали петербуржцам не приобретать жилье у компании Seven Suns Development. Об этом заявил вице-губернатор Николай Линченко, передает РБК.

Смольный недоволен тем, что застройщик не исполняет свои обязательства по строительству соцобъектов на намывных территориях Васильевского острова. Согласно данным комстроя, на намыве на сегодняшний день сдали 400 тыс. кв. м. жилья. Еще порядка 700 тыс. кв. м строится. План возведения соцобъектов со всеми застройщиками, которые работают на Васильевском острове, составлен до 2030 года.

Глава комитета Игорь Креславский отметил, что (план составлен) со всеми, кроме одной компании — Seven Suns. По ней дополнительно прорабатывают решения.

Фото: Piter.tv