В понедельник в Ленобласти сохранится облачная и снежная погода

В понедельник, 6 марта, в Ленобласти будет облачная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В большинстве районов выпадет снег. Подует переменный ветер со скоростью 2-5 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -6...-11 градусов. Днем потеплеет до -1...-6 градусов.
Дороги покроются льдом. Атмосферное давление существенно не изменится.
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Фото: Pxhere
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