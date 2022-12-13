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В понедельник в Ленобласти сохранится облачная и снежная погода
Сегодня, 15:55
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В понедельник в Ленобласти сохранится облачная и снежная погода

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Днем подморозит до -1...-6 градусов.

В понедельник, 6 марта, в Ленобласти будет облачная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

В большинстве районов выпадет снег. Подует переменный ветер со скоростью 2-5 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -6...-11 градусов. Днем потеплеет до -1...-6 градусов. 

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление существенно не изменится.

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Фото: Pxhere

Теги: климат, погода в ленобласти, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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