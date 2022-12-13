Лазурный автобус попал в ДТП в Колпинском районе

Горожане предполагают, что авария произошла из-за сильного снегопада.

В Колпино лазурный автобус влетел в светофор. Инцидент произошел на перекрестке улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Информация о пострадавших уточняется. Причина случившегося устанавливается.

Горожане предполагают, что авария произошла из-за сильного снегопада. В комментариях водители пожаловались на неубранные дороги.

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Фото: Piter.tv