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Лазурный автобус попал в ДТП в Колпинском районе
Сегодня, 15:42
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Лазурный автобус попал в ДТП в Колпинском районе

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Горожане предполагают, что авария произошла из-за сильного снегопада.

В Колпино лазурный автобус влетел в светофор. Инцидент произошел на перекрестке  улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Информация о пострадавших уточняется. Причина случившегося устанавливается.

Горожане предполагают, что авария произошла из-за сильного снегопада. В комментариях водители пожаловались на неубранные дороги.

Ранее на Piter.tv: стали известны подробности ДТП на Каменноостровском проспекте, в котором пострадали мать и малыш.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус врезался в светофор, колпино, лазурный автобус попал в дтп, пролетарская улица, улица веры слуцкой
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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