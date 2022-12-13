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Стали известны подробности ДТП на Каменноостровском проспекте, в котором пострадали мать и малыш

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Ребенок получил серьезные травмы.

Накануне вечером, 4 марта, автоледи сбила женщину с коляской, в которой находился младенец. Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте около дома № 32. Piter.tv стали известные подробности случившегося.

За рулем находилась пенсионерка. Женщина совершила наезд на семью, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель нарушила ПДД, не остановившись на "красном".

В результате случившегося 40-летнюю мигрантку и ее сына госпитализировали. Мальчика, который родился два месяца назад, доставили в  ДГБ №19 им. Раухфуса. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей. Грудничок находится в состоянии средней степени тяжести. 

Добавим, что автоледи за последние полтора года привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз.

Ранее на Piter.tv: на Наставников школьник перебегал дорогу на "красный" и попал под автобус.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль сбил женщину с коляской, видео, гибдд, дтп на каменноостровском
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, ДТП,

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