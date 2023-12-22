Задержан нетрезвый водитель, сбивший 10-летнего самокатчика в Парголово

В результате ДТП ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с травмой головы.

В субботу, 13 апреля, у дома 101 по улице Первого Мая 34-летний житель Ростовской области, управляя Vortex Tingo, при повороте во двор сбил 10-летнего мальчика, который ехал на личном электросамокате по тротуару. Мужчину задержали, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 14 апреля.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с травмой головы.

Когда к месту аварии приехал наряд полиции, нарушитель был пьян. Он находился рядом со своим автомобилем, а не за рулем. Мужчину доставили в отдел, где в отношении него составили протокол по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянение). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV