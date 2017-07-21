В Петербурге задержан коммерческий автомобиль Mercedes с незаконными спецсигналами

За рулем был 24-летний водитель, перевозивший бизнесмена.

Полицейские задержали коммерческий автомобиль Mercedes с незаконными спецсигналами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В региональное управление Госавтоинспекции 29 августа поступила информация от петербуржца, который стал очевидцем "хамской езды" в Кудрово. Управлявший иномаркой, включив спецсигналы, выехал на "встречку" и совершил обгон на мосту через реку Оккервиль. Правоохранители установили, что машина закреплена за фирмой по продаже автомобилей, а владельцем организации является 44-летний бизнесмен из Северной столицы.

Mercedes объявили в розыск. В потоке автомобилей на "кольцевой" сотрудники ГАИ остановили машину. За рулем был 24-летний водитель, перевозивший бизнесмена. Пассажир попытался убедить полицейских в своей влиятельности и наличии определенных связей и говорил, что "не имеет времени на процессуальные формальности, поскольку спешит в Саудовскую Аравию".

Автомобиль изъяли на спецстоянку, а водителя привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ – за выезд на встречную полосу движения и управление машиной без предусмотренных ПДД документов.

Кроме того, дорожные полицейские не оставили без внимания и незаконное использование спецсигналов. Полицией возбуждено соответствующее административное производство, санкции в рамках которого предусматривают не только длительное лишение права управления транспортным средством, но и конфискацию автомобиля. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти