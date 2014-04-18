В кафе на улице Фучика прошел рейд после конфликта таксистов с активистами

В ходе конфликта огнестрельное ранение получил один из участников, из-за чего были возбуждены уголовные дела.

В Петербурге провели рейд в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство участника конфликта на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, на Комендантском проспекте между мужчинами из-за конкуренции в сфере такси произошла перестрелка. В ходе конфликта огнестрельное ранение получил один из участников, из-за чего были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. "е", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом, из хулиганских побуждений). Полицейские задержали нескольких человек.

С целью выявления их причастности к этому конфликту 30 августа следователи первого управления и сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с привлечением специалистов МЧС России и Роспотребнадзора, провели рейд в кафе на улице Фучика. В заведении специалисты зафиксировали нарушения в сферах пожарной безопасности и оказания услуг общественного питания. Следователями установлено четверо иностранцев, у которых выявлены нарушения миграционного законодательства.

По результатам проведения рейда материалы, подтверждающие нарушения в указанных сферах, будут направлены в контролирующие и правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу