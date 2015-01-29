В магазине на Васильевском острове мужчина напал на 13-летнюю девочку

Девочка дерзко ответила на замечание мужчины.

Полиция Василеостровского района задержала мужчину, который силовыми методами решил воспитать чужого ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 29 августа в магазине в доме 35 по Морской набережной произошел конфликт между 59-летним мужчиной и 13-летними подростками, которые баловались. Мужчина сделал им замечание, на что одна из несовершеннолетних дерзко ему ответила, и петербуржец в воспитательных целях решил её проучить и напал на школьницу.

Пострадавшая за медицинской помощью не обращалась, телефонограмм в полицию не поступало. "Воспитатель" доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее в Тихвинском районе в ДТП пострадали две 16-летние девушки.

Фото: Piter.tv