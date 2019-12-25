В Тихвинском районе в ДТП пострадали две 16-летние девушки

Одна из них попала в больницу в тяжёлом состоянии.

Полиция Тихвинского района проводит проверку по ДТП с несовершеннолетними пострадавшими на автодороге "Явшеницы – Пашозеро – Шугозеро – Ганьково". Об этом рассказали в региональном МВД.

Во втором часу ночи 28 августа на 85 километре автодороги "Явшеницы – Пашозеро – Шугозеро – Ганьково" 21-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, не справился с управлением и съехал в правый кювет, с последующим наездом на препятствие.

В результате ДТП травмы получили две 16-летние пассажирки иномарки, одна из них с многочисленными травмами госпитализирована в тяжелом состоянии, вторая девочка получила ушибы, и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Утром 29 августа в Тихвинском районе столкнулись "Лада", "Вольво" и "Ауди".

Фото: МВД