В Тихвинском районе столкнулись "Лада", "Вольво" и "Ауди"

Автомобилистов доставили в больницу. Мужчины находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня, 29 августа, в Тихвинской районе произошло тройное ДТП. В 5:10 утра на 464 километре автодороги "А-114" столкнулись "Лада", "Вольво" и "Ауди". В аварии пострадали все три автомобилиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Водитель машины "Лада" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречным грузовым автомобилем "Вольво", а затем врезался в иномарку "Ауди".

Автомобилистов доставили в больницу. Мужчины находятся в тяжелом состоянии. Подробности уточняются.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно действующему законодательству, наказание за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ составляет 5 тысяч рублей или лишение права на управление транспортными средствами до полугода. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы писали, что началась проверка по ДТП с погибшим водителем лесовоза на автодороге "Светогорск".

Фото: МВД