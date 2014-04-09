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Началась проверка по ДТП с погибшим водителем лесовоза на автодороге "Светогорск"
Сегодня, 12:35
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Началась проверка по ДТП с погибшим водителем лесовоза на автодороге "Светогорск"

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Автомобиль перевернулся, а затем улетел в кювет. 

Накануне, 28 августа, в Выборге произошло смертельное ДТП. На автодороге "Светогорск" около полуночи опрокинулся лесовоз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Водитель, управляя грузовиком "Рено" с полуприцепом, двигаясь к МАПП "Светогорск" от города Выборг, на левом закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, а затем улетел в кювет. 

В результате случившегося скончался водитель лесовоза. Им оказался 41-летний мужчина. Добавим, что он умер на месте от полученных телесных повреждений. 

Правоохранители проводят проверку, подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на трассе "Кола" кабриолет сбил лося. 

Фото: Piter.tv

Теги: автодорога светогорск, выборг, дтп с грузовиком, погиб водитель, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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