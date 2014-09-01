На трассе "Кола" кабриолет сбил лося

Животное погибло, водитель – в тяжёлом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту ночного ДТП на трассе "Кола", причиной которого стал лось на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В первом часу ночи 29 августа в полицию поступило сообщение о ДТП на 20 км автодороги "Кола". На месте сотрудники Госавтоинспекции установили, что причиной аварии оказался выбежавший на проезжую часть дороги лось. Porsche Boxster, который двигался в сторону Мурманска, не смог избежать столкновения с ним.

В результате 51-летний водитель кабриолета получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Лось погиб.

Напоминаем, в Петербурге и Ленобласти начался гон у лосей.

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Фото: МВД