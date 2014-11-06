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В Петербурге и Ленобласти начался гон у лосей
Сегодня, 15:49
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В Петербурге и Ленобласти начался гон у лосей

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Сохатые не стремятся обходить стороной транспортные средства, поэтому в это время риск ДТП очень высок. 

В Ленобласти у лосей начался гон. В связи с этим высока вероятность встретить сохатых на дорогах. Водителей попросили быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим. Об этом сообщили в региональном Комитете по животному миру.

Специалисты отметили, что в период спаривания лоси активнее, чем обычно, перемещаются по территории. Интересно, что автомобили не вызывают у животных страха, а вот людей они боятся. Сохатые не стремятся обходить стороной транспортные средства, поэтому в это время риск ДТП очень высок. 

Ранее мы писали, что в Петербурге со страховой взыскали 80 тысяч рублей за сбитого лося.

Фото: Pxhere

 

Теги: животные, ленобласть, лоси, начался гон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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