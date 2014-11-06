В Петербурге и Ленобласти начался гон у лосей

Сохатые не стремятся обходить стороной транспортные средства, поэтому в это время риск ДТП очень высок.

В Ленобласти у лосей начался гон. В связи с этим высока вероятность встретить сохатых на дорогах. Водителей попросили быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим. Об этом сообщили в региональном Комитете по животному миру.

Специалисты отметили, что в период спаривания лоси активнее, чем обычно, перемещаются по территории. Интересно, что автомобили не вызывают у животных страха, а вот людей они боятся. Сохатые не стремятся обходить стороной транспортные средства, поэтому в это время риск ДТП очень высок.

Ранее мы писали, что в Петербурге со страховой взыскали 80 тысяч рублей за сбитого лося.

Фото: Pxhere