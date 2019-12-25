В Петербурге со страховой взыскали 80 тысяч рублей за сбитого лося

Авария произошла год назад на Витебском проспекте.

Природоохранная прокуратура Петербурга взыскала со страховой 80 тысяч рублей за сбитого на дороге лося. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Осенью 2023 года на Витебском проспекте, за 150 метро до трассы М-11 водитель микроавтобуса сбил лося. Животное погибло от полученных травм.

Автогражданская ответственность водителя застрахована в страховой организации. Однако компания оплату ущерба, причиненного окружающей среде, в добровольном порядке не произвела.

Природоохранный прокурор Петербурга предъявил исковое заявление в суд о взыскании причиненного ущерба. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, со страховой организации взыскано 80 тысяч рублей.

Недавно лось попал в двойное ДТП на "Сортавале".

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