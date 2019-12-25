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Лось попал в двойное ДТП на "Сортавале"
Сегодня, 16:00
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Лось попал в двойное ДТП на "Сортавале"

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Лось погиб на месте.

На трассе в Приозерском районе Ленобласти в аварии с двумя легковушками погиб лось. У одного из автомобилей сложилась крыша и разбилось стекло, сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

Накануне около одиннадцати часов вечера поступил сигнал об аварии на 107-м километре трассы А-121 "Сортавала" в районе поселка Тракторное. По предварительным данным, водитель Citroen C4 сбил лося, после чего животное столкнулось с Mercedes с прицепом.

Лось погиб на месте. Никто из людей не пострадал. 

В июле в Ленобласти спасли тонущего в болоте лося.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас"

Теги: citroen, mercedes, лось, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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