Лось попал в двойное ДТП на "Сортавале"

Лось погиб на месте.

На трассе в Приозерском районе Ленобласти в аварии с двумя легковушками погиб лось. У одного из автомобилей сложилась крыша и разбилось стекло, сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

Накануне около одиннадцати часов вечера поступил сигнал об аварии на 107-м километре трассы А-121 "Сортавала" в районе поселка Тракторное. По предварительным данным, водитель Citroen C4 сбил лося, после чего животное столкнулось с Mercedes с прицепом.

Лось погиб на месте. Никто из людей не пострадал.

В июле в Ленобласти спасли тонущего в болоте лося.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас"