Лось попал в двойное ДТП на "Сортавале"

На трассе в Приозерском районе Ленобласти в аварии с двумя легковушками погиб лось. У одного из автомобилей сложилась крыша и разбилось стекло, сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".
Накануне около одиннадцати часов вечера поступил сигнал об аварии на 107-м километре трассы А-121 "Сортавала" в районе поселка Тракторное. По предварительным данным, водитель Citroen C4 сбил лося, после чего животное столкнулось с Mercedes с прицепом.
Лось погиб на месте. Никто из людей не пострадал.
В июле в Ленобласти спасли тонущего в болоте лося.
Фото: ГКУ "Леноблпожспас"
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