Решение прокурора об отмене уголовных дел по задержанию активистов в Петербурге вновь обжалуют следователи

Накануне заместитель прокурора города Алексей Мещерский повторно отменил решение следственных органов СК РФ о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, задержавших активистов 19 августа.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах обжалования решений прокурора об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел по факту задержания участников "Русской общины" в Петербурге. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства.

Накануне заместитель прокурора города Алексей Мещерский повторно отменил решение следственных органов СК РФ о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, задержавших 19 августа активистов. Уточняется, что общественники "заступились за водителей такси, у которых возник конфликт с мигрантами, незаконно оказывающими транспортные услуги на Комендантском проспекте".

Ранее Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту дважды возбуждались уголовные дела. Алексей Мещерский отменил оба постановления. Эти решения обжалуются следственными органами СК РФ прокурору города Виктору Мельнику.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой доложить о результатах обжалования решений прокурора. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)