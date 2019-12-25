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Из колонии - поселения в Иркутской области сбежали двое заключенных
Сегодня, 10:23
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Из колонии - поселения в Иркутской области сбежали двое заключенных

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Осужденные отбывали наказание за совершение краж и мошеннических действий.

Из Иркутской колонии сбежали заключенные 1995 и 1993 годов рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по региону. 

20 октября администрацией колонии-поселения при ИК-15 (Ангарск) замечено отсутствие двоих заключенных. Сейчас организован их розыск. По данным ФСИН они могут находиться в Свирске, Нижнеудинске, Братске, Зиме.

В августе из этой же колонии сбежал осужденный, который отбывал срок за грабеж. Его до сих пор не нашли.

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Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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