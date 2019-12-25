В Иркутской области рецидивист убил и сжег женщину-курьера

У погибшей остались двое детей.

В Иркутской области расследуется уголовное дело по факту жестокого убийства женщины.

Следственные органы СКР по Иркутской области сообщают, что 17 октября к ним поступило сообщение о пропаже молодой женщины, которая ушла из дома 16 октября и не вернулась. Вскоре в ходе четких действий правоохранительных органов был установлен человек, который был причастен к исчезновению женщины.

По версии следствия 16 октября ранее судимый 32-летний житель Нижнеудинска обманным путем вынудил приехать свою жертву в безлюдное место с целью завладения ее денежными средствами. Женщина оказала сопротивление, тогда подозреваемый задушил женщину, а тело сжег. Мужчина забрал деньги своей жертвы и автомобиль, который успел продать за пределами города.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье "убийство, сопряженное с разбоем". Санкция статьи за данное преступление предусматривает уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Местные СМИ сообщают, что у женщины остались двое детей.

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Фото:Pixabay