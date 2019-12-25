В Новосибирской области 3-месячный малыш погиб возле тела матери

Молодая женщина покончила с собой, не позаботившись о младенце.

В Барабинске Новосибирской области в одном из домов нашли тела 28-летней женщины и ее 3-месячного младенца, сообщает "Вести Новосибирск" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Тела были найдены в понедельник. По предварительным данным, женщина покончила с собой. На теле младенца видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения причин смерти будет проведена экспертиза.

Прокуратура выясняет все обстоятельства смерти женщины и ребенка.

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