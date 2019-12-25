В Забайкалье 3-летнего мальчика задавил дедушка на тракторе

Малыш ехал в тракторе и выпал под колеса.

В Забайкальском крае дедушка задавил трактором своего внука.

Следственные органы СКР по Забайкальскому краю сообщают, что в отношении 65-летнего жителя поселка Дарасун Карымского района Забайкалья возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека".

По версии следствия, мужчина ехал на тракторе Т-25 с прицепом со своим 3-летним внуком. На одном из ухабов мальчик выпал из кабины и угодил под колеса прицепа. От полученных травм малыш скончался на месте ДТП.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены подозреваемый, свидетели происшествия. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

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