По факту смерти девятимесячной девочки в квартире на Савушкина возбудили уголовное дело

Мать девочки оставила ее со своей знакомой и ушла на ночь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девятимесячного ребенка в Приморском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 16 апреля мать девочки оставила ее со своей знакомой в квартире на улице Савушкина. Вернувшись на следующий день, женщина обнаружила дочь без признаков жизни. Няни в жилище не было.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины наступления смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела действиям матери и женщины, с которой был оставлен ребенок, а также должностных лиц территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики будет дана правовая оценка. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу