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По факту смерти девятимесячной девочки в квартире на Савушкина возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:59
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По факту смерти девятимесячной девочки в квартире на Савушкина возбудили уголовное дело

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Мать девочки оставила ее со своей знакомой и ушла на ночь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девятимесячного ребенка в Приморском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Напомним, 16 апреля мать девочки оставила ее со своей знакомой в квартире на улице Савушкина. Вернувшись на следующий день, женщина обнаружила дочь без признаков жизни. Няни в жилище не было. 

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины наступления смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. 

В ходе расследования уголовного дела действиям матери и женщины, с которой был оставлен ребенок, а также должностных лиц территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики будет дана правовая оценка. 

Пресс-служба СК РФ 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: погиб ребенок, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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