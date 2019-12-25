Девятимесячная девочка погибла в квартире на Савушкина, когда была с няней

Тело без внешних признаков насильственной смерти направлено в морг.

В Приморском районе Петербурга погибла девятимесячная девочка. Мать оставила ее с няней, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 37-летняя женщина 17 апреля оставила свою дочь в квартире на улице Савушкина и уехала по делам. За ребенком следила 36-летняя няня, проживающая там же. Вечером мать обнаружила малышку без признаков жизни, а няни дома не было.

Тело без внешних признаков насильственной смерти направлено в морг. Все обстоятельства и причины выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП на Плесецкой улице школьник восемь дней проходил со сломанным позвоночником. Юношу доставили в больницу Святой Марии Магдалины в состоянии средней степени тяжести. Виновника аварии разыскивает полиция.

Фото: Piter.TV