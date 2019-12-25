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После ДТП на Плесецкой школьник восемь дней проходил со сломанным позвоночником
Сегодня, 11:50
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После ДТП на Плесецкой школьник восемь дней проходил со сломанным позвоночником

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Юношу доставили в больницу Святой Марии Магдалины 16 апреля в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге школьник восемь дней ходил со сломанным позвоночником. Ранее его сбила машина в Приморском районе.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 15-летнего юношу доставили в больницу Святой Марии Магдалины 16 апреля в состоянии средней степени тяжести. У пострадавшего зафиксировали компрессионный перелом поясничного позвонка. Мать подростка пояснила, что 8 апреля на Плесецкой улице на него наехала иномарка на пешеходном перехода, водитель скрылся. 

Ранее мы рассказывали о том, что сбивший насмерть 75-летнюю пенсионерку на улице Танкистов предстанет перед судом. Женщина погибла в медицинском учреждении. Водитель не убедился в безопасности маневра, ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, перелом, плесецкая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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