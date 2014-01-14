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Сбивший насмерть пенсионерку на улице Танкистов предстанет перед судом

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В результате аварии пожилая женщина скончалась в медицинском учреждении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего петербуржца. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 17 апреля. 

Обвиняемый в сентябре прошлого года, управляя машиной SsangYong, не убедился в безопасности маневра и около дома 30 по улице Танкистов наехал на 75-летнюю пенсионерку. В результате аварии пожилая женщина скончалась в медицинском учреждении. 

Уголовное дело направили в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что виновник смертельного ДТП на Ушаковской набережной стал фигурантом уголовного дела. Мужчина был пьяным. В больнице погиб 63-летний водитель Ford. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дтп, улица танкистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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