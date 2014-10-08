Виновник смертельного ДТП на Ушаковской набережной стал фигурантом уголовного дела

Госпитализированный с места происшествия 63-летний водитель Ford скончался в больнице.

В отношении виновника ДТП с пострадавшими на Ушаковской набережной возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 16 апреля водитель машины BMW Х5 не справился с управлением и наехал на бордюрный камень разделительной полосы. После он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Ford Focus. От удара Ford вылетел на "встречку" и влетел в OMODA. Еще первая иномарка въехала в Mercedes.

Управлявший BMW, 45-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализированный с места происшествия 63-летний водитель Ford скончался в больнице.

Ранее на Piter.TV: пенсионерка оказалась в больнице после того, как ее сбил самокатчик на Коллонтай.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти