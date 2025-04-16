В жестком ДТП на Ушаковской набережной перевернулась иномарка

Предварительно, в аварии пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с пострадавшими на Ушаковской набережной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 16 апреля водитель машины BMW Х5 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Ford. От удара Ford вылетел на встречную полосу и врезался в авто OMODA.

Предварительно, в аварии пострадали два человека, их госпитализировали в больницу. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", на месте происшествия образовалась пробка.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Коллонтай самокатчик сбил пенсионерку. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и левого коленного сустава.

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти; "Яндекс.Карты"