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В жестком ДТП на Ушаковской набережной перевернулась иномарка

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Предварительно, в аварии пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с пострадавшими на Ушаковской набережной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 16 апреля водитель машины BMW Х5 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Ford. От удара Ford вылетел на встречную полосу и врезался в авто OMODA. 

Предварительно, в аварии пострадали два человека, их госпитализировали в больницу. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", на месте происшествия образовалась пробка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Коллонтай самокатчик сбил пенсионерку. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и левого коленного сустава. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти; "Яндекс.Карты" 

Теги: дтп, ушаковская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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