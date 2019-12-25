Пенсионерка оказалась в больнице после того, как ее сбил самокатчик на Коллонтай

В другой части города 10-летний мальчик на самокате самостоятельно упал.

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с самокатом. Кроме того, пострадал маленький самокатчик, упав самостоятельно.

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 15 апреля 76-летнюю женщину сбили около дома 19/3 по улице Коллонтай. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и левого коленного сустава. Виновника аварии ищут.

В тот же день на проспекте Кузнецова 10-летний мальчик передвигался на самокате и упал. Ребенок ударился головой и животом. В медицинском учреждении у него диагностировали ушиб и гематому передней брюшной стенки.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с автомобилем такси на Торжковской улице пострадали четыре человека. Водитель на пересечении с Новосибирской улицей не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю OMODA.

Фото: Piter.TV