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Трое дебоширов напали на курьера на КАД
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Трое дебоширов напали на курьера на КАД

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Пострадавший получил серьезные травмы.

Ночью 23 декабря грабители напали на курьера на КАД. Мужчины отняли у доставщика товаров личные вещи и деньги, кроме того, они избили неприятеля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Все началось со словесного конфликта, который перерос в драку. Пострадавший получил серьезные травмы. Он обратился в полицию.

Правоохранители нашли злоумышленников. 23-летнего драчуна поймали на улице Новгородской, когда он садился в свой автомобиль. Второго дебошира задержали на улице Коммуны. Третьего хулигана поймали на Бестужевской.

Добавим, что грабители не живут за чертой бедности. У каждого из них есть автомобиль иностранного производства. 

Возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: грабители на кад, нападение на курьера, полиция, хулиганы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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