  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Около Аларчина моста из воды достали труп
Сегодня, 13:31
101
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Около Аларчина моста из воды достали труп

0 0

Мужчину искали всю ночь. Утром его тело нашли.

В Адмиралтейском районе произошла трагедия. В канале Грибоедова утонул мужчина. Тело горожанина нашли сегодня, 25 декабря. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Мужчину искали всю ночь. Утром его труп обнаружили около Аларчина моста, который соединяет  Коломенский и Покровский острова. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: по Васильевскому острову гонял автомобилист с трупом на крыше автомобиля.

Фото:  Телеграм / Мегаполис ДТП ЧП Санкт-Петербург

Теги: аларчин мост, мчс, найден утопленник, полиция, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии