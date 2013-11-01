Около Аларчина моста из воды достали труп

Мужчину искали всю ночь. Утром его тело нашли.

В Адмиралтейском районе произошла трагедия. В канале Грибоедова утонул мужчина. Тело горожанина нашли сегодня, 25 декабря. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Мужчину искали всю ночь. Утром его труп обнаружили около Аларчина моста, который соединяет Коломенский и Покровский острова. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: по Васильевскому острову гонял автомобилист с трупом на крыше автомобиля.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП ЧП Санкт-Петербург