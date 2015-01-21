В Волгограде сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы

Мужчина сбежал из колонии-поселения, где отбывал наказание за имущественное преступление.

В Волгограде сбежавшего из колонии-поселения мужчину заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 10 октября 15-летняя девушка возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный, изнасиловал, а затем скрылся. В ходе следственных мероприятий удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 29-летний Дмитрий Милохов, ранее сбежавший из колонии-поселения в Ульяновской области, где он отбывал наказание за имущественное преступление.

По факту противоправных действий в отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

В настоящее время Милохов находится в розыске. Приметы беглеца: рост 175-185 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые. Среди особых примет – татуировки на кисти правой руки в виде математических знаков, на правом предплечье – в виде паука, на груди – в виде креста.

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Фото: СУ СКР по Волгоградской области