Мужчина не смог сбежать от погони в сельской местности.

В Красноярском крае 2 коровы "помогли" полицейским задержать пьяного мопедиста. Об этом сообщается на региональном сайте правоохранительных органов. Известно, что нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС в Иланском районе. Странного мопедиста представители закона заметили накануне вечером во время патрулирования территории. Мужчина передвигался на транспортном средстве без специального шлема.

После непродолжительной погони водитель был остановлен. Путь мопедисту перекрыли стоящие на дороги коровы. Представители полиции предложили 32-летнему местному жителю пройти медицинское освидетельствование. Прибор показал содержание алкоголя в организме мотопедиста. - 0,94 мл/л. После этого транспорт был помещен на стоянку.

Суд постановил наказать нарушителя ПДД арестом на 12 суток.

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Фото и видео: официальный сайт МВ РФ по Красноярскому краю