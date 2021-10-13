В Забайкалье житель Читы разрешал наркозависимым употреблять вещества на своей жилплощади.

Читинец понесет уголовную ответственность за организацию наркопритона. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что учреждение располагалось на территории одного из частных домов города в Забайкалье.

В преступлении подозревается местный житель 1973 года рождения. По версии следствия, мужчина систематически предоставлял свою жилплощадь наркозависимым лицам, чтобы те употребляли там запрещенные вещества (каннабисную группу). По факту преступной деятельности региональным МВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

