В Карачаево-Черкесии полицейские спасли из пожара мужчину

Потерпевший был госпитализирован.

В Карачаево-Черкесии полицейские спасли из охваченного пламенем дома мужчину. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Инцидент произошел в ауле Псыже в начале месяца. В операции приняли участие местный майор Амар Чагов и участковый уполномоченный, лейтенант Аслан Нашев. Оперативники заметил возгорание и сообщили о нем в экстренные службы. Местные жители сообщили полиции, что в пострадавшем доме находится человек. Изначально оперативники не смогли попасть внутрь, так как дверь оказалась закрыта изнутри. Они попали в дом через окно, которое пришлось выбить. В одной из комнат находился человек в бессознательном состоянии. Он был обожжен.

Пострадавшего передали бригаде медиков. Пациента госпитализировали с ожогами тела. После выписки гражданин находится у родственников. Установлено, что причиной пожара в домовладении стало замыкание электропроводки. Отличившиеся полицейские будут поощрены руководством.

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Фото и видео: YouTube / МВД по КЧР

