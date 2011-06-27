Во Владимирской области пресекли производство контрафактного алкоголя

Продукция поставлялась в московский регион.

На территории Владимирской области пресечено незаконное производство алкоголя. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Сотрудники полиции выявили на территории бывшей автомобильной базы полуавтоматическое производство спиртосодержащих напитков. Далее продукция реализовывалась в Москве.

Проводятся мероприятия, направленные на установление организаторов противоправной деятельности и иных участников незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Во время осмотра оперативники выявили пустую стеклянную тару, свыше 23 тысяч бутылок с алкоголем и спиртосодержащую жидкость (более 17 тысяч литров). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.

В Рязани задержали подозреваемого в двух квартирных кражах, совершенных за 1 ночь.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

