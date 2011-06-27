В Рязани задержали подозреваемого в двух квартирных кражах, совершенных за 1 ночь

"Гастролер" недавно освободился из тюрьмы.

В Рязани задержали подозреваемого в двух квартирных кражах, совершенных за одну ночь. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Оперативниками в Железнодорожном районе пойман 41-летний местный житель. Ранее в МВД обратилась потерпевшая, которая рассказала о пропаже двух мобильных устройств, ноутбука, наручных часов, серебряных ложек и ювелирных изделий. Попасть в помещение злоумышленник мог через входную дверь, так как ее забыли закрыть владельцы при выходе из дома.

Подозреваемый пойман в тот момент, когда он вернулся в свой номер, снятый в гостинице. Там же оперативники нашли ценности и денежные средства. Известно, что мужчина вышел на свободу в конце сентября. В тюрьме он находился из-за квартирных краж. Свои первые хищения он совершил еще подростком. В общей сложности он провел в заключении свыше 23 лет.

Установлено, что подозреваемый причастен еще к одной краже. Из квартиры второй жертвы он похитил сумку с телефонами, кошельком и 25 тысячами рублей. Потерпевшей стала пенсионерка. По пути в Рязань он также совершил кражу из квартиры в городе Иваново. По факту преступных эпизодов сотрудники закона возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас мужчина находится под арестом.

Полицейские во Владикавказе раскрыли кражу из квартиры миллиона рублей и золотых украшений.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

