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Полицейские во Владикавказе раскрыли кражу из квартиры миллиона рублей и золотых украшений

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Мужчина воспользовался гостеприимностью хозяина.

Полицейские во Владикавказе раскрыли кражу из квартиры миллиона рублей и золотых украшений. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Ранее с заявлением о преступлении в МВД РФ обратился 45-летний местный житель. Установлено, что за день до пропажи ценностей из помещения хозяин принимал в гостях друга с его знакомым. Оперативники смогли установить личности и местоположение подозреваемых. Мужчина 34-х лет пытался скрыться на территории Краснодара вместе с украденным.

Оперативники узнали, что злоумышленник воспользовался моментом у гостях и проник в спальню хозяина квартиры. В шкафу он нашел украшения и деньги. Часть средств он потратил на покупку мобильного устройства и одежды. Оставшееся изъяли представители закона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас фигурант расследования находится под стражей.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России
 

Теги: владикавказ, золото, мвд, ювелирные изделия
Категории: Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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