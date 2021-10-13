Мужчина воспользовался гостеприимностью хозяина.

Полицейские во Владикавказе раскрыли кражу из квартиры миллиона рублей и золотых украшений. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Ранее с заявлением о преступлении в МВД РФ обратился 45-летний местный житель. Установлено, что за день до пропажи ценностей из помещения хозяин принимал в гостях друга с его знакомым. Оперативники смогли установить личности и местоположение подозреваемых. Мужчина 34-х лет пытался скрыться на территории Краснодара вместе с украденным.

Оперативники узнали, что злоумышленник воспользовался моментом у гостях и проник в спальню хозяина квартиры. В шкафу он нашел украшения и деньги. Часть средств он потратил на покупку мобильного устройства и одежды. Оставшееся изъяли представители закона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас фигурант расследования находится под стражей.

В Прикамье осудили банду за поджог экскаватора за 5 миллионов рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

