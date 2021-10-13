Признана вина четырех фигурантов расследования.

В Прикамье осудили банду за поджог экскаватора за 5 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Постановление в отношении четверых фигурантов вынесено Чусовским городским судом Пермского края. Подозреваемые признаны виновными по части 1 статьи 167 УК РФ.

Напомним, что преступление совершено в апреле 202 года на территории компании по строительству автомобильных дорог. Сумма ущерба от действий злоумышленников потерпевшая сторона оценила в 5,5 млн рублей. Оперативники нашли предполагаемого участника поджога. Им стал 52-летний местный житель. Он повредил дорогостоящую технику предприятия вместе с 45-летним сообщником. За данную операцию преступник предложил ему 15 тысяч рублей. Пособник отыскал двух местный жителей, которые согласились помочь. Они облили технику легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Организатор преступления получил исправительные работы на срок в девять месяцев. У него будет удерживаться 15% от заработной платы в пользу государства. Остальные члены банды получили 8 месяцев работ и удержание 10% от оплаты труда. Также удовлетворен иск на сумму свыше 427 000 рублей.

Петербуржцы смогут получать загранпаспорта при помощи криптобиокабины.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

