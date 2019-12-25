Петербуржцы смогут получать загранпаспорта при помощи криптобиокабины

Заказать и получить загранпаспорт нового образца на 10 лет можно в МФЦ, который находится на Новоизмайловском проспекте, 34к2.

Петербуржцы смогут получать загранпаспорта нового образца в криптокабинах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Заказать и получить загранпаспорт нового образца на 10 лет можно в МФЦ, который находится на Новоизмайловском проспекте, 34к2. Там открылась первая криптокабина.

С помощью этой кабины можно регистрировать и передавать в МВД биометрические данные, необходимые для оформления загранпаспорта. В ноябре такая же кабина начнёт работать в МФЦ на улице Ушинского.

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Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"