В Волгограде за групповое изнасилование несовершеннолетней 27 лет назад задержали второго соучастника

Первого участника задержали в начале октября.

В Волгограде установили и задержали второго насильника несовершеннолетней девушки.

Ранее Piter.TV рассказывал о раскрытия преступления о групповом изнасиловании 17-летней девушки, которое произошло 4 октября 1993 года. В тот роковой для девушки день двое неизвестных ей мужчин напали на девушку на улице. Они затащили ее на стройплощадку, где по очереди изнасиловали. Тогда преступление раскрыть не удалось.

Одним из насильников оказался 48-летний местный житель, который недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за групповое изнасилование несовершеннолетней. Женщина сразу узнала насильника, хотя прошло почти 30 лет. Тем более на теле мужчины были татуировки, которые она хорошо запомнила и описывала еще в 1993 году.

Под давлением улик мужчина сознался в изнасиловании, но взял всю вину на себя, заявив, что совершил все один. На днях удалось установить второго мужчину, который насиловал девушку. Им оказался ныне 45-летний мужчина. Он был задержан по месту жительства. На допросе он сознался в совершенном им преступлении.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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Фото:pixabay