В "Векторе" начался II этап испытаний вакцины от COVID-19

Специалисты начали тестировать вакцину против коронавируса на людях.

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологий "Вектор" (Новосибирск) начался II этап испытаний вакцины от COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова отметила, что все добровольцы "отобраны специальным порядком и специальным образом". Те, кому вакцина уже введена, не имеют побочных реакций. Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что "нет даже случая малейшего покраснения в месте введения". Она добавила, что стране важно иметь несколько разных вакцин.

Напомним, клинические испытания вакцины в "Векторе" начались 27 июля. Сообщалось, что в них задействованы 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Также в клинических испытаниях участвуют 60 сотрудников самого научного центра.

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