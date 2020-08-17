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Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

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Соперница Лукашенко хочет, чтобы страна "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером. Об этом она сообщила в понедельник в видеообращении, опубликованном на портале "Страна для жизни" на YouTube.

Тихановская настаивает на освобождении всех политзаключенных. Она предлагает подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

У меня нет, и не было иллюзий, я никогда не хотела стать политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом.

- Светлана Тихановская, экс-кандидат на выборах президента Белоруссии

В сообщении она упомянула, что восхищается мужеством и организацией протестующих. Тихановская пообещала "принять" искренне раскаявшихся сторонников властей.

Ранее мы сообщили, что Пушков отметил неизбежность поражения Лукашенко.

Видео: Youtube/Страна для жизни

Теги: национальный лидер, оппозиция, светлана тихановская, экс-кандидат на выборах
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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