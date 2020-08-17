Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером. Об этом она сообщила в понедельник в видеообращении, опубликованном на портале "Страна для жизни" на YouTube.
Тихановская настаивает на освобождении всех политзаключенных. Она предлагает подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
У меня нет, и не было иллюзий, я никогда не хотела стать политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом.
- Светлана Тихановская, экс-кандидат на выборах президента Белоруссии
В сообщении она упомянула, что восхищается мужеством и организацией протестующих. Тихановская пообещала "принять" искренне раскаявшихся сторонников властей.
Ранее мы сообщили, что Пушков отметил неизбежность поражения Лукашенко.
Видео: Youtube/Страна для жизни
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